Морфологический разбор местоимения "мой,никто"
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Морфологический разбор местоимения "мой,никто"
Ответ(ы):
Гость:
Никто - местоимение 1.(Кто?) никто. 2.Н.ф. - никто. Пост.-отрицательное; непост. - в И.п. 3.(Кто?) никто (подлежащее) Мой (чей?) - метоимение 2) Н.ф -мой 3) Пост пр.- притяжат. мест. 4) Непост. пр. - ед.ч., м.р, им. п 5) Определение
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