Морфологический разбор местоимения "мой,никто"

Русский язык
Морфологический разбор местоимения "мой,никто"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Никто - местоимение  1.(Кто?) никто.  2.Н.ф. - никто. Пост.-отрицательное; непост. - в И.п.  3.(Кто?) никто (подлежащее)                                                                        Мой (чей?) - метоимение 2) Н.ф -мой 3) Пост пр.- притяжат. мест. 4) Непост. пр. - ед.ч., м.р, им. п 5) Определение
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