Морфологический разбор местоимения вы их
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Морфологический разбор местоимения вы их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их-(кого?) местоимение,н ф ОНИ, личное, в род,вин или предлож пад(смотри предложение), во мн. числе, в предложении является дополнением. их - мест.так как указывает на предметы, не называя их,отвечает на вопрос кого?чего?нач.форма - оно,По соотношению с другими частями речи - местоимение - существительное(если местоимение личное) и местоимение - прилагательное(если местоимение притяжательное),по значению - личное или притяжательное(в зависимости от словосочетания),употреблено в р.п,мн.ч,
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