Слово пять какого рода и склонения ?

Русский язык
Слово пять какого рода и склонения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять это числительное
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