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А)4/5+1/6 б) 1/2-1/3 в) 2/3-1/5
Математика
А)4/5+1/6 б) 1/2-1/3 в) 2/3-1/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4/5+1/6=29/30 б)1/2-1/3=1/6 в) 2/3-1/5=7/15
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