Почему Кутузов победил Наполеона? (помогите написать мини сочинение). Дам 50 баллов.
Литература
Почему Кутузов победил Наполеона? (помогите написать мини сочинение). Дам 50 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кутузов- великий русский полководец, его прибытие вызвало всеобщий восторг. Он победил Наполеона благодаря хитрости и стратегическому мышлению. Сдав Москву Наполеону и отступив , он применил действие, которое позволяет измотать противника , а потом уничтожить его внезапным ударом. Он смог благодаря своей мудрости схоронить армию. Иногда нужно подвергнуться к хитрости, чтобы победить противника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Укажите глаголы, от которых НЕ ОБРАЗУЮТСЯ страдательные причастия с суффиксами -ем-,-им- 1)наблюдать 2)подойти 3)договариваться 4)слышать ...