Почему Кутузов победил Наполеона? (помогите написать мини сочинение). Дам 50 баллов.

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Кутузов- великий русский полководец, его прибытие вызвало всеобщий восторг. Он победил Наполеона благодаря хитрости и стратегическому мышлению. Сдав Москву Наполеону и отступив , он применил действие, которое позволяет измотать противника , а потом уничтожить его внезапным ударом. Он смог благодаря своей мудрости схоронить армию. Иногда нужно подвергнуться к хитрости, чтобы победить противника.