В какой части материка расположена река Хатанга
География
В какой части материка расположена река Хатанга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Хатанга расположена на территории Красноярского края в России.
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