Поверочное слово освещение
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Поверочное слово освещение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово 'Свет'
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