Как разделить слово вавёрка

Беларуская мова
Как разделить слово вавёрка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я так поняла по слогам?! Ва-вёр-ка
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