Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Как правильно ответить на такой вопрос: Если луч света идет из более оптически плотной среды в менее оптически плотную среду, то относительный показатель преломления равен: 1) n=v1/v...

Физика
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Как правильно ответить на такой вопрос: Если луч света идет из более оптически плотной среды в менее оптически плотную среду, то относительный показатель преломления равен: 1) n=v1/v2; 2)n=v2/v1. Возник спор с учителем, помогите разрешить его. Я считаю то, что 1-й вариант правильный, учитель утверждает обратное. Просто получается по суждениям учителя относительный показатель преломления не может быть меньше 1...т.к. мы все время делим большую скорость на меньшую....хотя в задачах попадаются относительные показатели меньше. Помогите пожалуйста, желательно с грамотными пояснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри, показатель преломления света это отношение скорости в вакууме и в данной среде, и правильный ответ в данном случае будет первый вариант 
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