Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Как правильно ответить на такой вопрос: Если луч света идет из более оптически плотной среды в менее оптически плотную среду, то относительный показатель преломления равен: 1) n=v1/v...

Физика

Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Как правильно ответить на такой вопрос: Если луч света идет из более оптически плотной среды в менее оптически плотную среду, то относительный показатель преломления равен: 1) n=v1/v2; 2)n=v2/v1. Возник спор с учителем, помогите разрешить его. Я считаю то, что 1-й вариант правильный, учитель утверждает обратное. Просто получается по суждениям учителя относительный показатель преломления не может быть меньше 1...т.к. мы все время делим большую скорость на меньшую....хотя в задачах попадаются относительные показатели меньше. Помогите пожалуйста, желательно с грамотными пояснениями

Автор: Гость