В разные времена в различных странах выборы в органы власти имели свои особенности. Подумайте, какие правила надо соблюдать, чтобы они проводились справедливо.
Обществознание
В разные времена в различных странах выборы в органы власти имели свои особенности. Подумайте, какие правила надо соблюдать, чтобы они проводились справедливо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, выборы в органы власти должны осуществляться в демократическом государстве и иметь гласный, т.е. открытый характер. Участники выборов должны иметь право, а не обязанность участвовать в подобных мероприятиях. Также, думаю, важно, что выборы должны быть легитимными. Во время выборов должны выдвигаться несколько кандидатов на место в органах власти, дабы исключить возможность прямолинейного голосования ( т.е. чтобы граждане какого-либо государства не голосовали за/против какого-либо определённого кандидата, а просто-напросто выбирали из нескольких, имея право выбирать, а не просто выражать согласие/несогласие). Плюс ко всему, должны соблюдаться правила выборов в органы власти. Иными словами, должны быть чётко разграничены даты выдвижения кандидатов, далее - агитации его политической программы, а после - день тишины, дабы исключить возможность подговаривания, взятничества. Ну и выборы должны проводиться на добровольной основе, и да пусть никто тебя не подкупает и не подговаривает. Как-то так. Корявенько, но вычленить по пунктам можно.
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