Укажите глаголы, от которых НЕ ОБРАЗУЮТСЯ страдательные причастия с суффиксами -ем-,-им- 1)наблюдать 2)подойти 3)договариваться 4)слышать 5)принимать 6)задерживаться
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Укажите глаголы, от которых НЕ ОБРАЗУЮТСЯ страдательные причастия с суффиксами -ем-,-им- 1)наблюдать 2)подойти 3)договариваться 4)слышать 5)принимать 6)задерживаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подойти, договариваться
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