Кто первым из русских царей в 17-м веке послал получится в Европу русский людей

История
Кто первым из русских царей в 17-м веке послал получится в Европу русский людей
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Гость:
Борис Годунов отправил
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