Начертить схему к предложению про лису и птичку

Русский язык
Начертить схему к предложению про лису и птичку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение о лисе и птичке
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