Напишите плизз сочинение на тему"как мне стать чемпионом по волейболу"

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На жизненном пути человек сталкивается со многими трудностями. Ничего не дается нам просто так. Чтобы чего-то достичь, нужно обязательно потрудиться. А если результат оказался не тем, к которому ты стремился, значит, нужно стараться и работать еще усерднее, чтобы в конце концов достичь желаемого. Так воспитываются воля и характер человека. Поэтому всегда очень приятно знать, что каждый твой новый успех - это еще одна твоя победа и над обстоятельствами, и над собой. Я всегда буду помнить свою первую победу. Это было в пятом классе.. На уроках физической культуры мы тренировались в беге на короткие дистанции. Несмотря на то, что я люблю бегать, у меня в это виде спорта оказался далеко не лучший результат. Сначала я очень расстроился. У всех ребят получалось здорово, а у меня нет. Я терял времмя на старте, не мог быстро набрать скорость и мог бежать очень быстро, когда дистанция уже завершалась. Как быть? Ведь скоро должен быть контрольный урок, а мой результат не улучшался. На уроках я прислушивался ко всем рекомендациям учителя и старался их выполнять. Но этого было мало. И тогда я понял, что главное - это огромное желание добиться хорошего результата. Важно чего-то очень сильно захотеть и тогда легче будет достичь желаемого. Я решил работать над собой не только на уроках физкультуры, но и дома. Мои родители поддержали меня в этом. Мы с папой решили каждое утро совершать небольшие пробежки, чтобы поддерживать себя в форме. А что касается утренней зарядки, то это я сам смог организовать. Уже через неделю упорных и постоянныхьзанятий я ощутил в себе некоторые изменения. На уроках физкультуры мне было совсем не трудно выполнять разминку, легче давался основной комплекс упражнений, а что касается бега, то я научился контролировать свое дыхание. Во всем теле стала ощущаться легкость. И вот наступил контрольный урок. Я очень волновался. Неужели и сейчас у меня будет плохой результат? И вт я уже на старте. Прозвучал свисток, я мгновенно рванулся вперед и помчался что было сил к финишной черте. Я сам удивился тому, что бежать мне было легко, я не чувствовал большого напряжения, наоборот, мне казалось, что сам ветер помогает мне бежать. Мой соперник остался далеко позади, а финиш все ближе и ближе. В этот раз я показал лучшее время. Сравнив мой новый результат с предшествующими, учитель удивился и попросил меня поделиться с ребятами своим секретом. Но секрета ведь никакого не было. Просто огромное желание победить и работа над собой. Я сделал вывод, что это рецепт любой победы, а не только спортивной.