Какое предложение можно составить из слов ели дуб грибы ягоды

Гость: Гость:

Вот несколько примеров.: Я люблю лес за его ароматный запах ели, сочные ягоды, завораживающие своим величеством дубы и игривые, мелкие грибочки, которые , как будто играя в прядки, прячутся под листьями. и вот второе: В лесу растут самые разные растения: начиная от огромных дубов и чуть по меньше елей, заканчивая маленькими ягодами и крохотными грибами.