Какое предложение можно составить из слов ели дуб грибы ягоды
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Какое предложение можно составить из слов ели дуб грибы ягоды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько примеров.: Я люблю лес за его ароматный запах ели, сочные ягоды, завораживающие своим величеством дубы и игривые, мелкие грибочки, которые , как будто играя в прядки, прячутся под листьями. и вот второе: В лесу растут самые разные растения: начиная от огромных дубов и чуть по меньше елей, заканчивая маленькими ягодами и крохотными грибами.
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