Морфологический разбор: Надо сделать морфологический разбор слов "Дрозд" и "Лес"

Гость: Гость:

1. Дрозд-сущ. 1. Н.ф.: дрозд 2. Пост. пр.:нариц, одуш, м.р., 2 скл(если склонения не проходили, то не пиши) Непост. пр.: ед. ч., И.п. 3. (Кто?) дрозд-подлежащее Лес-сущ. 1.Н.ф.- лес 2. П.п.:нариц, неодуш, м.р., 2 скл. Неп. п.:ед. ч., И.п. 3. (Что?) лес-подлежащее