Морфологический разбор: Надо сделать морфологический разбор слов "Дрозд" и "Лес"

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Морфологический разбор: Надо сделать морфологический разбор слов "Дрозд" и "Лес"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дрозд-сущ. 1. Н.ф.: дрозд 2. Пост. пр.:нариц, одуш, м.р., 2 скл(если склонения не проходили, то не пиши) Непост. пр.: ед. ч., И.п. 3. (Кто?) дрозд-подлежащее Лес-сущ. 1.Н.ф.- лес 2. П.п.:нариц, неодуш, м.р., 2 скл. Неп. п.:ед. ч., И.п. 3. (Что?) лес-подлежащее
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