/x/=х помогите решить, всё забыл алгебра 8 класс икс по модулю равен икс

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Если решать графически, то 1) как выглядит график для y=x ты наверняка знаешь, поэтому правую часть твоего уравнения можешь спокойно нарисовать 2) для модуля график зеркальный y=x относительно оси y Поэтому ответом является пересечение двух этих графиков, а именно только правая часть y=x)