Запишіть речення зробіть сиктансичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, визначити типи речення) надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте морфологічний та словотвірний аналіз виділе...

Українська мова

Запишіть речення зробіть сиктансичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, визначити типи речення) надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте морфологічний та словотвірний аналіз виділеного слова. Чорне небо висіло над степом,граючи незліченним розсипам зеряних іскор

Автор: Гость