Что является органами осязания и обоняния у круглых червей

Биология
Что является органами осязания и обоняния у круглых червей
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осязания нервные окончания Обоняния у них нет
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