В магазине было 200 кг клубники. Продали 7/10 всей клубники. Сколько килограммов не продано?

Математика
В магазине было 200 кг клубники. Продали 7/10 всей клубники. Сколько килограммов не продано?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200:10=20 1/10 = 20 7/10 = 140 3/10 = 60 - ответ
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