Составить сравнительную характеристику образов Кирила Троекурова и Андрея Дубровского

Гость: Гость:

Троекуров и Дубровский-старший по-разному смотрели на крестьянина и на смысл жизни. Крестьян своих кистеневский барин не притеснял, поэтому и они относились к нему с любовью и уважением. Отношение Троекурова к крепостным крестьянам Андрей Гаврилович осуждал, потому и сказал своему другу: «...псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам» . Так же любя, как и Троекуров, охоту, Дубровский, однако, относился к праздным и разгульным попойкам соседа неблагосклонно и с неохотой посещал их. Сильно развиты у этого человека чувство собственного достоинства и гордость. Ни в первые годы своей жизни в поместье, ни потом Андрей Гаврилович не соглашался воспользоваться дарами, которые предлагал ему Троекуров. Более того, в отличие от остальных помещиков, Дубровский никогда не боялся высказать в присутствии Кирилы Петровича свои мысли. Заискивать перед богатым соседом было не в его правилах. Образ Андрея Гавриловича Дубровского — образ благородного дворянина, заботящегося не только о своем кошельке, но и о вверенных ему крестьянах. Я думаю, что именно такие дворяне, при положительном стечении обстоятельств, были бы сторонниками демократических преобразований в России.