Сочинение на тему : кабинет русского языка . по плану план 1 моя школа 2 кабинет русского языка. а)пол б) стены в) потолок г) окна д) мебель

Гость: Гость:

В школе есть один класс,который мне нравится - это кабинет русского языка!В кабинете очень уютно парты со стульями очень удобные,своеобразные,красивые.Потолок белого классического стиля.Полы коричневые или темно красные.Окна пластиковые.Стены синего и белого цвета ничего не обычного нет.На потолке очень красивые лампочки.На стенах весят плакаты с правилами,рисунками.В классе 15 парт,то есть в каждом ряду по 5 парт,а стульев по больше их тридцать штук.