Сочинение на тему : кабинет русского языка . по плану план 1 моя школа 2 кабинет русского языка. а)пол б) стены в) потолок г) окна д) мебель

Русский язык
Сочинение на тему : кабинет русского языка . по плану план 1 моя школа 2 кабинет русского языка. а)пол б) стены в) потолок г) окна д) мебель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школе есть один класс,который мне нравится - это кабинет русского языка!В кабинете очень уютно парты со стульями очень удобные,своеобразные,красивые.Потолок белого классического стиля.Полы коричневые или темно красные.Окна пластиковые.Стены синего и белого цвета ничего не обычного нет.На потолке очень красивые лампочки.На стенах весят плакаты с правилами,рисунками.В классе 15 парт,то есть в каждом ряду по 5 парт,а стульев по больше их тридцать штук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Компот сварили из 5 стаканов сахара, 12 стаканов воды и 3 стаканов ягод и получили 2 кг 500 г компота. Сколько взяли сахара, воды, ягод???
Ответить
Английский язык
Номер 7 плиз срочно и все
Ответить
Математика
Сколько целых чисел расположено правее число 7, но левее число 18? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙ??ТА РЕШИТЬ
Ответить
Математика
Решите с помощью уравнения задачи. Оксана задумала число.Если к этому числу приб??вить 43 и полученную сумму вычесть из числа 96,то получим число...
Ответить
Математика
Какие четные и какие нечетные числа расположены между числами -0.9 и 1.8
Ответить