Чем отличаются активное пассивное избирательные права
Обществознание
Чем отличаются активное пассивное избирательные права
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активное право - это непосредственное участие граждан в голосовании/выборах кандидатов в органы власти. А пассивное - это право граждан быть избранными в органы власти.
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