Определите координатные точки, если полярную звезду видно под углом 54 градуса, а местное время отстает от мирового на 84 минуты
География
Определите координатные точки, если полярную звезду видно под углом 54 градуса, а местное время отстает от мирового на 84 минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ :128 емли что об
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Впишите вместо звездочек такие цифры, чтобы получилось верное равенство. Сколько решений имеет каждая задача? РАССКАЖИТЕ,КАК ВЫ РАССУЖДАЛИ! (2*)2...
Математика