Определите координатные точки, если полярную звезду видно под углом 54 градуса, а местное время отстает от мирового на 84 минуты

География
Определите координатные точки, если полярную звезду видно под углом 54 градуса, а местное время отстает от мирового на 84 минуты
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