Помогите с геометрией: Дано ABCD ромб lt;1=lt;2 Найти углы ABCD
Геометрия
Помогите с геометрией: Дано ABCD ромб lt;1=lt;2 Найти углы ABCD
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