СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное

Українська мова

СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное

Автор: Гость