СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное
Українська мова
СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схилилась над водою вербичка. Зализ пид кровать кит.извените на украинский текст не переключается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
География
Определите координатные точки, если полярную звезду видно под углом 54 градуса, а местное время отстает от мирового на 84 минуты
Обществознание