СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное

Українська мова
СРОЧНОО!Какое можно создать предложение с глаголом(Дiєслово-Диеслово)+предлог(Прийменник-приймэннык) над+ существительное(iменник-Имэннык) 2 предложение: глагол+предлог под+существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схилилась над водою вербичка. Зализ пид кровать кит.извените на украинский текст не переключается
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