Почему в средневековом городе возникали эпидемии
Окружающий мир
Почему в средневековом городе возникали эпидемии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там было всенда грзно, они не мылись.
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