Задайте общий вопрос на англ яз к этому предложению: .Yesterday, from five to eight Dad was watching TV.

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Задайте общий вопрос на англ яз к этому предложению: .Yesterday, from five to eight Dad was watching TV.
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Гость:
Was Dad watching TV from five to eight yesterday?
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