Морфологический разбор наречия "торчком" срочно)
Русский язык
Морфологический разбор наречия "торчком" срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торчком -корень -тор,суффикс *чк*,Ом наверное окончание.
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