Расставьте знаки препинания в предоложение: В детстве я перечитывал сказку Колоб??к, потому что раньше она мне казалась интересной.

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Расставьте знаки препинания в предоложение: В детстве я перечитывал сказку Колоб??к, потому что раньше она мне казалась интересной.

Автор: Гость