Лист, торт, слон, сын, ветер, волос, диван, стул, шкаф, конфета, шоколад, корзина, ваза, лампа, кисть, свежий, жёлтый. чёрный. Подберите к данным словам однокоренные слова с суффиксами: -ик, -ок, -чик, -к, -очк, -еньк

Русский язык

Лист, торт, слон, сын, ветер, волос, диван, стул, шкаф, конфета, шоколад, корзина, ваза, лампа, кисть, свежий, жёлтый. чёрный. Подберите к данным словам однокоренные слова с суффиксами: -ик, -ок, -чик, -к, -очк, -еньк

Автор: Гость