Лист, торт, слон, сын, ветер, волос, диван, стул, шкаф, конфета, шоколад, корзина, ваза, лампа, кисть, свежий, жёлтый. чёрный. Подберите к данным словам однокоренные слова с суффиксами: -ик, -ок, -чик, -к, -очк, -еньк
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Лист, торт, слон, сын, ветер, волос, диван, стул, шкаф, конфета, шоколад, корзина, ваза, лампа, кисть, свежий, жёлтый. чёрный. Подберите к данным словам однокоренные слова с суффиксами: -ик, -ок, -чик, -к, -очк, -еньк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листик, тортик, слоник, сынок, ветерок, волосок, диванчик, стульчик, шкафчик, конфетка, шоколадка, корзиночка, вазочка, лампочка, кисточка, свеженький, желтенький, черненький.
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