Помогите пожалуйста, решите 1 и 2 задание. Спасибо
Алгебра
Помогите пожалуйста, решите 1 и 2 задание. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- х=8 х=2/3 2 не понятно
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