У кати марок в 2 раза меньше чем у саши а вместе у них 390 марок, сколько марок у кати ?? у саши

Математика
У кати марок в 2 раза меньше чем у саши а вместе у них 390 марок, сколько марок у кати ?? у саши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390:2=195 195 марок у саши 195 у кати
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