За 7 часов поезд прошел 476 километров Сколько километров он пройдет за 15 часов Если будет двигаться с такой же скоростью Сколько километров он пройдет за 8 часов если увеличить свою скорость на 12 километров час

Математика

За 7 часов поезд прошел 476 километров Сколько километров он пройдет за 15 часов Если будет двигаться с такой же скоростью Сколько километров он пройдет за 8 часов если увеличить свою скорость на 12 километров час

Автор: Гость