За 7 часов поезд прошел 476 километров Сколько километров он пройдет за 15 часов Если будет двигаться с такой же скоростью Сколько километров он пройдет за 8 часов если увеличить свою скорость на 12 километров час
Математика
За 7 часов поезд прошел 476 километров Сколько километров он пройдет за 15 часов Если будет двигаться с такой же скоростью Сколько километров он пройдет за 8 часов если увеличить свою скорость на 12 километров час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый случай 476:7x15=1020(км) за 15 часов второй случай 476:7=68(км\ч) (68+12)x 8=640(км)
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