Ребяят,хелп 1. Под дерном, размытым водой, обр_зовалось (не)что (в)роде ниши. 2. Воронин хотел спросить (на)счет за_трака, но пром_лчал. 3. (В)роде бояр Старицких были вых_дцы и из других ф_милий. 4. (Не)смотря на конец октябр...

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Ребяят,хелп 1. Под дерном, размытым водой, обр_зовалось (не)что (в)роде ниши. 2. Воронин хотел спросить (на)счет за_трака, но пром_лчал. 3. (В)роде бояр Старицких были вых_дцы и из других ф_милий. 4. (Не)смотря на конец октября, дни стояли жаркие. 5. Мы имели (в)виду другую брош_ру. 6. Хозяева с радостью вышли нам (на)встречу. 7. (В)виду опас(?)ности р_монтные работы пр_остановлены. 8. (В)следстви_ своевреме_ых дождей посевы были спасены.

Автор: Гость