Что обозначает слово империя?

Окружающий мир
Что обозначает слово империя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Империя это- монархическое государство с императором во главе.
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