Чему учили в соборных школах? Как происходило обучение?

Гость: Гость:

Это школы при монастырях, и там обучали чтению, письму, грамматике, церковное пение. Самое главное в этих школах дисциплина и дружба с одноклассниками. Обучение проходило в основном в монастырях. Также обучали чтению молитв на латинском языке и церковному пению, реже учили письму.