Чему учили в соборных школах? Как происходило обучение?

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Чему учили в соборных школах? Как происходило обучение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это школы при монастырях, и там обучали чтению, письму, грамматике, церковное пение. Самое главное в этих школах дисциплина и дружба с одноклассниками. Обучение проходило в основном в монастырях.   Также обучали  чтению молитв на латинском языке и церковному пению, реже учили письму.  
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