Сколько делителей имеет число 120?

Математика
Сколько делителей имеет число 120?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3,4,6,10,12,30,40,60,120.
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