Литр чистой воды весит 1кг.мед вдвое тяжелее воды.какова масса меда,налитого в лит??овую банку?что легче:2литра меда или 3литра воды?

Математика
Литр чистой воды весит 1кг.мед вдвое тяжелее воды.какова масса меда,налитого в лит??овую банку?что легче:2литра меда или 3литра воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 литра меда!Потому что мед вдвое весит больше чем вода!
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