Найти слова прилагательные в тексте.проходит долгая зима.прибавились дни.потемнела белая пелена снега.поченели дороги.вода показалась на улицах.яркий луч солнца отражается в лужах.уже март на исходе.апрель на дворе.возращаются ...

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Найти слова прилагательные в тексте.проходит долгая зима.прибавились дни.потемнела белая пелена снега.поченели дороги.вода показалась на улицах.яркий луч солнца отражается в лужах.уже март на исходе.апрель на дворе.возращаются перелетные птицы.утки лебеди грачи

Автор: Гость