Найдите все занчения Х, при которых выполняется равенство f ' (x)=0, если f(x) - sin2x - x(корень из 3) и x€ [0;4п]. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ))))ОЧЕНЬ НУЖНО!

Алгебра

Найдите все занчения Х, при которых выполняется равенство f ' (x)=0, если f(x) - sin2x - x(корень из 3) и x€ [0;4п]. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ))))ОЧЕНЬ НУЖНО!

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