Кпе отличить имена числительные от других частей речи, имеющие числовое значение

Русский язык
Кпе отличить имена числительные от других частей речи, имеющие числовое значение
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