Морфологический разбор:Официанты расстилали

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Морфологический разбор:Официанты расстилали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстилали: рас-приставка , Стил корень, а суфикс, л суфикс, и окончание. Официанты: офицыант корень, ы окончание. Но про второе слово (официанты) я не уверина
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