Морфологический разбор причастий - плывущий,подгоняемые,разделившись,выпадавшие,уносимые.
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Морфологический разбор причастий - плывущий,подгоняемые,разделившись,выпадавшие,уносимые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
| Н.ф плывущий || Пост.пр; действ,наст.вр,несов.вид,неперех,невозвр; Непост.пр;Т.п,ед.ч,мр.р ||| (какой?)плывущий
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