Les spectateurs applaudissent beaucoup ce viol...ste .él..re.

Гость: Гость:

1)...violoniste célébre. (Зрители много аплодируют этому известному скрипачу.) 2)...mon ancien ami. (Это мой старый друг.) 3) ...sauveur. (Этот преподаватель является спасителем (помощником).)(Возможно здесь другое слово, выбери в начале страницы, я не вижу.) 4) ...peintre... (Этот художник известный.) 5) ...assiste à une représentation. (Публика принимает участие в представлении.) 6) ...bien habillé.. (Этот мужчина хорошо одет.) (Возможно здесь другое слово, выбери в начале страницы, я не вижу.) 7) ...impatience. (Я тебя жду с нетерпением.) 8) ...perdu... (Я потерял мой ключ.) 9) ...une noix (noyau). (Обезьяна ест грецкий орех (сердцевину плода).) (Возможно здесь другое слово, выбери в начале страницы, я не вижу.) 10) ...rois...reines...palais.(Короли и королевы живут во дворце.)