5+(х+23)=125 допоожіть вирішить

Математика
5+(х+23)=125 допоожіть вирішить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+(х+23)=125 х+23=125-5 х+23=120 х=120-23 х=97
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