5+(х+23)=125 допоожіть вирішить
Математика
5+(х+23)=125 допоожіть вирішить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+(х+23)=125 х+23=125-5 х+23=120 х=120-23 х=97
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина провода 63 м провод разрезали на две части так что одна часть оказалась на 9 р??з больше другой найдите длину меньшей части провода
Математика
Немецкий язык
Ответь на вопросы это немецкий язык!!! 1.Was kann man backen ? 2.Was kann man schneiden? 5.Was kann man schälen? 6.Was kann man bestreichen?
Русский язык