Морфологический разбор причастий :Пожелтевшей,опадающая. Срочноооо!!!

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Формы словаГрамматический разбор (грамматика)пожелтевшийпричастие (полное), именительный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевлённое, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшегопричастие (полное), родительный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), винительный падеж, единственное число, мужской род, одушевлённое, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), родительный падеж, единственное число, средний род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшемупричастие (полное), дательный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), дательный падеж, единственное число, средний род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшимпричастие (полное), творительный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), творительный падеж, единственное число, средний род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), дательный падеж, множественное число, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшемпричастие (полное), предложный падеж, единственное число, мужской род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид причастие (полное), предложный падеж, единственное число, средний род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшаяпричастие (полное), именительный падеж, единственное число, женский род, действительный залог, прошедшее время, непереходный, совершенный вид пожелтевшей причастие (полное), родительный падеж, единственное число, женский род, действительный залог, прошедшее время причастие (полное), именительный падеж, единственное число, женский род, действительный залог, настоящее время, непереходный, несовершенный вид