Морфологический разбор слова бремени(рождается облегчение от снежного бремени)
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Морфологический разбор слова бремени(рождается облегчение от снежного бремени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|. От бремени (чего?) - сущ. ||. Н.ф. - бремя, неодушевлённое, нарицательное, средний род, единственное число, 2 склонение |||. Рождается (как?) от бремени - обстоятельство
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