Срочноооо помогите поставлю самый высокий балл))) Не менее 15 словосочетаний напишите плизз

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Срочноооо помогите поставлю самый высокий балл))) Не менее 15 словосочетаний напишите плизз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка смотрин на картину. картина висит на стене. девочка одета в белую блузку. на полке стоят множество предметов. на полу лежит коврик. девочка сделала себе шишку(причёску). в комнате висят белые зановески. на девочке одеты чёрные штаны. на полке стоят цветы. тумба стоит около девочки. на средней картине изображена природа. в комнате салатовые обои. в комнате весят шесть картин. девочка ознакомливает нас со своей комнатой. концы тюли завязаны.
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