Морфологический разбор слова одинаковых
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Морфологический разбор слова одинаковых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаковых—имя прилагательное (полное): качественное множественное число, предложный падеж одинаковых—имя прилагательное (полное): качественное одушевлённое, множественное число, винительный падеж одинаковых—имя прилагательное (полное): качественное множественное число, родительный падеж
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